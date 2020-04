Riverdale 4 interrotta | fan preoccupatissimi | il motivo fa discutere

Ultime Notizie dalla rete : Riverdale interrotta

YouMovies

Si tratterebbe di un rappresentante di Riverdale che sarebbe entrato a contatto con un paziente risultato positivo al virus. Ragioni di prudenza hanno dunque spinto la produzione ad interrompere la ...Restando sul filone delle avventure liceali, non possiamo che citare anche Riverdale 4, che è tornato con le nuove puntate lo scorso 9 ottobre, ma di cui non si conosce ancora la data di uscita in ...