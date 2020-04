Ripensare alle ferie è importante Così si mantiene la salute mentale

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Manila Alfano Il docente di Psichiatria di Roma Tor Vergata: "La sensazione di avere il controllo su qualcosa ci aiuta a superare l'emergenza" La stagione congiura contro di noi: il tepore della primavera ci ricorda che l'estate; dietro l'angolo. Basterebbe poter uscire di casa però. Ieri qualcuno finalmente si; lasciato sfuggire un cauto ottimismo, il virologo Galli ha aperto alla possibilità di andare in vacanza, il sottosegretario allaSandra Zampa ha avallato l'idea. A noi non resta che sperare fiduciosi. «Fondaper la nostrain questo periodo», spiega il professor Alberto Siracusano, direttore della Cattedra di psichiatria e della Scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata che per l'emergenza coronavirus ha istituito un servizio di supporto ...