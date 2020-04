Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | CBS cancella God Friended Me | il 26 aprile il finale

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 15 aprile 2020)tv. Tutte letv che sono state rinnovate ete. N.B.: in questa guida trovi lo stato deitv a partire da giugno 2016 –TV. Quando nessuna decisione è stata presa laresta tra ifino a comunicazione definitiva.TV: ultimo aggiornamento 15CBS hato GodMe dopo due stagioni, il 26andrà in onda un doppio episodio che servirà da. Fox ha rinnovato 911 e 911 Lone Star. Fox ha rinnovato laanimata Duncanville per una seconda stagione. Fox ha deciso dire Deputy latv con Stephen Dorff scritta da Will Bell prodotta da eOne, dopo una sola stagione e un risultato al di sotto delle attese e del cospicuo investimento fatto per avere l’attore la ...