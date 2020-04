Rimandato al 2021 il royal wedding di Beatrice di York - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Carlo Lanna Non ci sarebbero più dubbi sulla vicenda: il matrimonio di Beatrice di York sarebbe Rimandato a data da destinarsi nella primavera del 2021 La pandemia sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale e, di conseguenza, il distanziamento sta provocando molti danni anche e soprattutto dal punto di vista della società. Eventi, vacanza o il semplice saluto a un amico sono irrealizzabili a causa di un male invisibile che inevitabilmente ha cambiato il nostro stile di vita. E lo sa bene Beatrice di York che, in questa grave crisi, è la donna di corte che più sta soffrendo i limiti imposti dal virus. Come riporta il Daily Mail in un aggiornamento dell’ultimo minuto, pare che il tanto atteso matrimonio regale con Edoardo Mapelli Mozzi è stato Rimandato al 2021. Le voci di corridoio sono ancora da confermare, questo è ... Leggi su ilgiornale I Queen + Adam Lambert hanno rimandato il concerto di Bologna a maggio 2021

Il Salone del Mobile è stato annullato e rimandato al 2021

Roma, 15 apr. (askanews) – Rimandato, ma non annullato. Il Tour de France “resiste” al coronavirus e di fatto sarà il primo grande evento sportivo dopo l’annullamento di molti altri, comprese le ...

Notte nera, La Luna è Azzurra, Prima del Teatro: tutto rimandato

Si tratta di eventi che hanno bisogno della bella stagione per essere realizzati, perché si svolgono all'aperto e ad oggi non sono in grado di dire se nei prossimi mesi ci sarà la possibilità di ...

