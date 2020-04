Rifiutò le norme anti contagio perché Dio è più grande del

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Si era opposto al distanziamento sociale e aveva affermato che “Diodel coronavirus”:; morto proprio a causa del Covid-19 Gerald Glenn, vescovo evangelico della New Deliverance Evangelistic Church in Virginia. L’uomo ha contratto con ogni probabilità il virus a causa del suo rifiuto nel rispettare le; risultato positivo al test, insieme alla moglie, e le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino a portarlo al decesso.Bishop Gerald O. Glenn who defiantly held church service dies of coronavirus: https://t.co/d67vgKqzgkpic.twitter.com/hkqR0t31e2— Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) April 13, 2020In un sermone del 22 marzo Glenn aveva affermato di non avere alcuna paura di morire: “Credo fermamente che Dio siadi questo temuto virus”, aveva detto, ...