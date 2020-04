Riaperture: la nuova mappa della Fase 2 e il decreto da lunedì (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lunedì 20 dovrebbero riaprire alcune attività. Giuseppe Conte vorrebbe annunciare il terzo consecutivo Dcpm della stagione Covid-19 entro sabato o domenica, ma i problemi da risolvere sono ancora molti. Su tutte quella dell’app per l’autocertificazione e il tracciamento dei positivi perché un accordo con il Garante della Privacy ancora non si trova. Ma la task force guidata da Vittorio Colao nel frattempo si è messa al lavoro. Riaperture: la nuova mappa della Fase 2 e il decreto da lunedì Il Messaggero scrive oggi che lunedì 20 dovrebbero riaprire alcune attività, specie quelle più esposte alla concorrenza internazionale, ma i tecnici sono divisi. E l’app intelligente per l’autocertificazione e il tracciamento dei positivi, resta in stand by. Ma non c’è tempo da perdere, troppe le pressioni ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus. ?Riaperture - la nuova mappa. È in arrivo il decreto per riaprire ?da lunedì. Moda ancora in bilico

Coronavirus - virologo Crisanti : “Le riaperture da domani saranno un banco di prova - se ci sarà un aumento dei casi - eventuale nuova chiusura” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lunedì 20 dovrebbero riaprire alcune attività. Giuseppe Conte vorrebbe annunciare il terzo consecutivo Dcpmstagione Covid-19 entro sabato o domenica, ma i problemi da risolvere sono ancora molti. Su tutte quella dell’app per l’autocertificazione e il tracciamento dei positivi perché un accordo con il GarantePrivacy ancora non si trova. Ma la task force guidata da Vittorio Colao nel frattempo si è messa al lavoro.: la2 e ilda lunedì Il Messaggero scrive oggi che lunedì 20 dovrebbero riaprire alcune attività, specie quelle più esposte alla concorrenza internazionale, ma i tecnici sono divisi. E l’app intelligente per l’autocertificazione e il tracciamento dei positivi, resta in stand by. Ma non c’è tempo da perdere, troppe le pressioni ...

sonoleventi : Stasera alle 19.53 torniamo con una nuova puntata di #SonoLeVenti Parleremo delle riaperture e dei diritti dei la… - lucianonobili : In piena tempesta #coronavirus, in piena crisi economica, con le imprese chiuse e il no a riaperture, con la cassa… - bnotizie : Coronavirus. ?Riaperture, la nuova mappa. È in arrivo il decreto per riaprire ?da lunedì. Moda ancora… - zazoomnews : Coronavirus. ?Riaperture la nuova mappa. È in arrivo il decreto per riaprire ?da lunedì. Moda ancora in bilico -… - gallintermedia : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus. ?Riaperture, la nuova mappa. È in arrivo il decreto per riaprire ?da lunedì. Moda ancora in bilico https:… -