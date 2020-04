++Riapertura, Regione verso fase-2. Bonus Imprese, qui bando e domande++ (Di mercoledì 15 aprile 2020) AVVIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – VERIFICA DEL CONTAGIO – La Regione Campania comunica: “E’ in preparazione un Piano regionale di controlli e di test di verifica del contagio in Campania, in vista dell’avvio ormai prossimo delle attività produttive. Intanto è stato pubblicato un bando che scade il 15 aprile per raccogliere adesioni di altri laboratori disponibili e adeguati. Nel Piano regionale che sarà definito il 15 aprile saranno infatti impegnati laboratori pubblici, laboratori privati e tutte le risorse organizzative disponibili. In queste ore si sta lavorando a reperire tutte le forniture di laboratorio necessarie, a cominciare dai reagenti indispensabili per processare i tamponi, oggi quasi scomparsi nel nostro Paese. Intanto giovedì ci sarà il primo incontro tra task force e ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 15 aprile 2020) AVVIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – VERIFICA DEL CONTAGIO – LaCampania comunica: “E’ in preparazione un Piano regionale di controlli e di test di verifica del contagio in Campania, in vista dell’avvio ormai prossimo delle attività produttive. Intanto è stato pubblicato unche scade il 15 aprile per raccogliere adesioni di altri laboratori disponibili e adeguati. Nel Piano regionale che sarà definito il 15 aprile saranno infatti impegnati laboratori pubblici, laboratori privati e tutte le risorse organizzative disponibili. In queste ore si sta lavorando a reperire tutte le forniture di laboratorio necessarie, a cominciare dai reagenti indispensabili per processare i tamponi, oggi quasi scomparsi nel nostro Paese. Intanto giovedì ci sarà il primo incontro tra task force e ...

Ultime Notizie dalla rete : ++Riapertura Regione Coronavirus, le attività che possono riaprire regione per regione Sky Tg24 Coronavirus, le attività riaperte nelle Marche dopo il DPCM

Facciamo un pò di ordine sulle attività consentite da ieri anche nella nostra regione dopo il DPCM del Governo. “In base al decreto del Governo del 10 aprile 2020, i cui effetti decorrono da oggi, ...

Lunghe passeggiate e bancarelle aperte, il Veneto alla prova di una nuova normalità

Il presidente della Regione, Luca Zaia, lo aveva anticipato prima di Pasqua ... due giorni alla settimana (il sindaco Brugnaro ha stabilito con un’ordinanza che i due giorni di apertura per i negozi ...

