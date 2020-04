Riapertura: gli orari differenziati tra uffici e industrie dopo il 3 maggio (Di mercoledì 15 aprile 2020) In vista della Riapertura del 3 maggio il governo e la task force per l’emergenza Coronavirus guidata da Vittorio Colao pensa a orari differenziati tra uffici e industrie. L’ipotesi, ventilata nei giorni scorsi sui giornali, viene oggi confermata da diverse fonti all’ANSA. L’ipotesi sarebbe strettamente collegata ad un altro dei nodi centrali sui quali starebbe lavorando anche la task force guidata da Colao: la riorganizzazione dei trasporti pubblici. Prevedere ingressi e uscite scaglionate consentirebbe infatti di alleggerire la pressione sui trasporti, che saranno comunque soggetti a regole. La differenziazione per orari – ma anche regole più precise sulla sanificazione degli ambienti – dovrebbe diventare operativa per gli uffici pubblici alla ripartenza mentre per imprese ed industrie dovrà probabilmente esserci un aggiornamento ... Leggi su nextquotidiano Cerreto - riapertura ospedale : parla il vescovo Battaglia

ma anche gli stessi dipendenti, che hanno necessità di liquidità per tirare avanti. Tutto dipende dall’indice R0, vale a dire il valore “erre con zero”, che sta ad indicare il tasso di contagiosità di ...

mentre è evidente che con la graduale riapertura delle attività e la rimozione delle restrizioni sugli spostamenti esiste la concreta possibilità che tornino ad aumentare i contagi e quindi anche il ...

ma anche gli stessi dipendenti, che hanno necessità di liquidità per tirare avanti. Tutto dipende dall’indice R0, vale a dire il valore “erre con zero”, che sta ad indicare il tasso di contagiosità di ...mentre è evidente che con la graduale riapertura delle attività e la rimozione delle restrizioni sugli spostamenti esiste la concreta possibilità che tornino ad aumentare i contagi e quindi anche il ...