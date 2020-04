Renzi: "Sul Mes basta barzellette, 5 Stelle e Lega prendono in giro gli italiani" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Matteo Renzi contro i barzellettieri del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Dopo che anche Silvio Berlusconi si è smarcato dal resto dell’opposizione definendo un eventuale no al Mes "un errore clamoroso", il leader di Italia Viva alza il tiro e "spara" anche nella maggioranza: "Questa barzelletta del Mes deve finire, sono 37 miliardi di euro a condizioni migliori di qualsiasi altro prestito e vanno ai cittadini italiani. Quando grillini e leghisti fanno polemiche su Mes vi stanno prendendo in giro. Nessuno si può permettere di buttare 37 miliardi di euro in questo momento". Gli stessi argomenti del Cav. Salvini: 'Berlusconi vuole il Mes? Dica quello che gli pare, non è un derby' Salvini: "Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni" In una diretta Facebook Renzi aggiunge: ... Leggi su blogo "Tra un mese o poco più". Renzi - informazioni privilegiate sulla (pessima) fine di Conte

Renzi attacca M5s e Lega sul Mes : “Prendono in giro gli italiani”

