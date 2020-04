Renzi attacca M5s e Lega sul Mes: “Prendono in giro gli italiani” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Renzi attacca M5s e Lega sul Mes in una diretta Facebook: “Prendono in giro gli italiani”. ROMA – Matteo Renzi attacca M5s e Lega sul Mes in una diretta Facebook. Il leader di Italia Viva sui social spiega i motivi per i quali il Governo deve dire sì al Fondo Salva Stati. “Questa barzelletta – dichiara l’ex premier – deve finire. Sono 37 miliardi di euro a condizioni migliori di qualsiasi prestito e vanno ai cittadini italiani. Quando i grillini e i leghisti fanno polemica sul Mes vi stanno prendendo in giro. In questo momento non possiamo permetterci di buttare via 37 miliardi di euro“. Renzi ‘spinge’ per la ripartenza Matteo Renzi continua a chiedere la riapertura dell’Italia: “Bisogna riaprire in sicurezza, sanificare e dare mascherine. Molte imprese si stanno attrezzando con i test sierologici ... Leggi su newsmondo Conte non attacca Berlusconi : pronto l’appoggio del ex Cavaliere al Governo in caso di addio di Renzi?

