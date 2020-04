Remake e remastered: i rischi del ritorno al passato - articolo (Di mercoledì 15 aprile 2020) È inutile girarci intorno o fare lunghi preamboli: l'ottava generazione di console è stata caratterizzata da una straordinaria mole di ritorni eccellenti, fra videogiochi volenterosi di riesumare saghe ormai scomparse, svariati reboot delle serie più amate e tonnellate di versioni rimasterizzate.Una scorciatoia per il successo? Si e no. Perché accanto ai grandi nomi, accanto al premio per il Game of the Year innalzato dal "nuovo" Kratos, allo straordinario Remake di Resident Evil 2 e alla riproposizione in versione Royal del blasonato Persona 5, esistono numerosi titoli che non hanno rispettato le altissime aspettative del pubblico, che hanno mostrato una certa pigrizia, che spesso e volentieri hanno scatenato le ire degli appassionati.Il motivo è presto spiegato: riportare in vita un grande classico ripulendone le sbavature è senza ombra di ... Leggi su eurogamer Il primo Crysis sta per tornare in versione remastered o in un remake? (Di mercoledì 15 aprile 2020) È inutile girarci intorno o fare lunghi preamboli: l'ottava generazione di console è stata caratterizzata da una straordinaria mole di ritorni eccellenti, fra videogiochi volenterosi di riesumare saghe ormai scomparse, svariati reboot delle serie più amate e tonnellate di versioni rimasterizzate.Una scorciatoia per il successo? Si e no. Perché accanto ai grandi nomi, accanto al premio per il Game of the Year innalzato dal "nuovo" Kratos, allo straordinariodi Resident Evil 2 e alla riproposizione in versione Royal del blasonato Persona 5, esistono numerosi titoli che non hanno rispettato le altissime aspettative del pubblico, che hanno mostrato una certa pigrizia, che spesso e volentieri hanno scatenato le ire degli appassionati.Il motivo è presto spiegato: riportare in vita un grande classico ripulendone le sbavature è senza ombra di ...

Eurogamer_it : Remake e remastered puntano a recuperare capolavori e proiettarli nel futuro. Ma si tratta di iniziative sane? - Corky_ita : @Eurogamer_it Poco importa se sarà un remake, reboot o remastered... ci vorranno comunque anni prima di poterlo sfr… - zazoomblog : Il primo Crysis sta per tornare in versione remastered o in un remake? - #primo #Crysis #tornare #versione - Eurogamer_it : Dobbiamo aspettarci una remastered o un remake del primo #Crysis? - Ammenicolo : @Pistacchio89 Quello di yotobi è bellino, ma è su ff vii remastered, non si remake -

Ultime Notizie dalla rete : Remake remastered Crysis '1' sta per tornare in versione remaster o in un remake? Eurogamer.it Call of Duty: Modern Warfare, analisi della Stagione 3 – Speciale

Dopo l’arrivo di Call of Duty: Warzone ed il più recente Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, è già arrivato il momento di tornare su Call ... Sicuramente una delle migliori scelte ...

Remake e remastered: i rischi del ritorno al passato - articolo

La versione remastered non è altro che la pura e semplice riedizione di un'opera che mantiene intatta la maggior parte del codice, aggiornando le texture e le opzioni di risoluzione, spesso ...

Dopo l’arrivo di Call of Duty: Warzone ed il più recente Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, è già arrivato il momento di tornare su Call ... Sicuramente una delle migliori scelte ...La versione remastered non è altro che la pura e semplice riedizione di un'opera che mantiene intatta la maggior parte del codice, aggiornando le texture e le opzioni di risoluzione, spesso ...