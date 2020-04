Regione Lazio | ordinanza per manutenzione stabilimenti balneari

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – Emanata dallaun’che consente esclusivamente al personale impegnato in attivita’ di, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalita’ turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossiamarittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), aree in concessione e pertinenze compresi., chioschi e campeggi restano comunque chiusi al pubblico. Tutti gli interventi previsti dall’dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti a tutela degli operatori.

Emanata dalla Regione Lazio un'ordinanza che consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità ...