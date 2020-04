Raimondo Vianello e Totò | due miti dello spettacolo italiano scomparsi nello stesso giorno

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dieci anni dalla morte di, Totò ci lasciò il 15 aprile di 54 anni fae Totò nel film Totò Diabolicus (1962)e Totò, duesono andati viail 15 aprile 2010, Totò il 15 aprile 1967. I loro destini si sono incrociati più di una volta,ha debuttato come attore con Totò nel film “I due orfanelli”. Il caso più emblematico nel film “Toto Diabolicus”.interpretò Michele detto Lallo, nel ruolo particolare del marito di Totò.parla di Totò «È stato il mio idolo»«Per me ragazzo Totò è stato un idolo. Più tardi ho debuttato in cinema con lui ne I due orfanelli: facevo un ...

LCuccarini : Sono proprio una donna fortunata. Cresciuta in una televisione di "giganti". Guardate questo articolo di giornale:…
LiveNoneladUrso : Anche noi di Live #noneladurso ricordiamo Raimondo Vianello, uno dei padri della tv italiana, a 10 anni dalla sua s…
bnotizie : 10 anni va la tv perdeva il suo gentiluomo:Raimondo Vianello
Ginko_21 : @borraccino_ Il format che sognava Raimondo Vianello
DavideMoschetti : Serata con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e #CasaVianello Quanti ricordi e che grandi artisti, indimenticabil…

