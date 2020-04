Rai1 le “Meraviglie” di Alberto Angela oggi 15 Aprile 2020: Toni Servillo e Monica Bellucci raccontano Campania e Umbria (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel pieno dell’isolamento da coronavirus possiamo continuare a girare per l’Italia e vedere e ammirare le sue meraviglie in modo virtuale: non già soltanto tramite web e musei on line, ma soprattutto tramite la comodità della televisione. Che anche questa sera, in prime time, su Rai1 propone un nuovo imperdibile appuntamento con le “Meraviglie” di Alberto Angela: questa volta ci saranno due guest star di eccezione. Chi? Toni Servillo e Monica Bellucci che racconteranno i tesori della Campania e dell’Umbria. Ecco tutte le anticipazioni. Rai1 le “Meraviglie” di Alberto Angela oggi 15 Aprile 2020: i tesori di Campania e Umbria oggi, mercoledì 15 Aprile, alle 21.25 su Rai1, nuovo appuntamento con Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela che ha come tema le bellezze italiane. In Italia si concentrano 55 siti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel pieno dell’isolamento da coronavirus possiamo continuare a girare per l’Italia e vedere e ammirare le sue meraviglie in modo virtuale: non già soltanto tramite web e musei on line, ma soprattutto tramite la comodità della televisione. Che anche questa sera, in prime time, supropone un nuovo imperdibile appuntamento con le “Meraviglie” di: questa volta ci saranno due guest star di eccezione. Chi?Bellucci che racconteranno i tesori della Campania e dell’Umbria. Ecco tutte le anticipazioni.le “Meraviglie” di15: i tesori di Campania e Umbria, mercoledì 15, alle 21.25 su, nuovo appuntamento con Meraviglie, il programma condotto dache ha come tema le bellezze italiane. In Italia si concentrano 55 siti ...

