Radio India | un lavoro aperto e collettivo

(Di giovedì 16 aprile 2020) Si chiamae trasmette in diretta ogni giorno dal 3 aprile (dalle 17.00 alle 20.00, www.spreaker.it, in podcast www.spreaker.com, Spotify e sui canali online del Teatro di Roma.), più o meno cioè da quando è iniziato il lockdown. A idearla – e a curarne la programmazione – sono cinque compagnie teatrali, DOM, Fabio Condemi, Industria Indipendente, mk, Muta Imago unite dal desiderio di aprire nuove finestre di intervento da condividere con chi sta a casa.nasce … Continua L'articolo, unproviene da il manifesto.

Si chiama Radio India e trasmette in diretta ogni giorno dal 3 aprile (dalle 17.00 alle 20.00, www.spreaker.it, in podcast www.spreaker.com, Spotify e sui canali online del Teatro di Roma.), più o ...