Raccolti 3000 euro per tigri e leoni del circo bloccato a Saronno

Sono stati raccolti quasi 3000 euro per tigri e leoni del circo bloccato a Saronno. Hanno risposto in tanti all’appello per aiutare il circo “Città di Roma” bloccato dall’emergenza coronavirus da fine ...La prima fase di questa raccolta consiste nel reperire i soldi per acquistare 3000 mascherine chirurgiche al costo di 1,50 euro, per un totale di 4500 euro. La campagna di raccolta fondi è a nome dell ...