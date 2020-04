“Questo intervento sarà una figata”: Urtis pronto a diventare ermafrodita (Di mercoledì 15 aprile 2020) La bomba è di Dagospia. “Giacomo Urtis è pronto a operarsi”, si legge sul sito di Roberto D'Agostino. Ma stavolta il chirurgo dei vip sembra che non abbia intenzione di ritoccare addominali o viso. Urtis diventerà un'ermafrodita: metà uomo e metà donna. Il diretto interessato confermato al telefono con Libero l'indiscrezione che circola da ore. Ed aggiunge altri particolari. Insomma, ben presto il medico più famosa della tv tornerà in sala operatoria. Nei mesi scorsi ha fatto discutere la sua relazione con il Ken umano, che è diventato Barbie. Tra loro è finita nel bel mezzo delle operazioni chirurgiche. Adesso, assicura Urtis di essere pronto a diventare un'ermafrodita “elegante e raffinata”: parole che ha raccontato anche a Dagospia e che conferma al telefono. Urtis ci racconta di aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) La bomba è di Dagospia. “Giacomoa operarsi”, si legge sul sito di Roberto D'Agostino. Ma stavolta il chirurgo dei vip sembra che non abbia intenzione di ritoccare addominali o viso.diventerà un': metà uomo e metà donna. Il diretto interessato confermato al telefono con Libero l'indiscrezione che circola da ore. Ed aggiunge altri particolari. Insomma, ben presto il medico più famosa della tv tornerà in sala operatoria. Nei mesi scorsi ha fatto discutere la sua relazione con il Ken umano, che è diventato Barbie. Tra loro è finita nel bel mezzo delle operazioni chirurgiche. Adesso, assicuradi essereun'“elegante e raffinata”: parole che ha raccontato anche a Dagospia e che conferma al telefono.ci racconta di aver ...

