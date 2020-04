Quanto è cambiato il nuovo coronavirus in questi mesi? (Di mercoledì 15 aprile 2020) (foto: NIAID-RML CC via Flickr)Soltanto dai primi di gennaio 2020, dal 9 gennaio precisamente, siamo a conoscenza dell’esistenza di un nuovo coronavirus, il Sars-Cov-2, inizialmente sconosciuto. Anche se la sua letalità risulta molto più bassa rispetto a quella della Sars, il coronavirus è più contagioso e si è propagato ampiamente. A fronte della sua vasta diffusione, i ricercatori, anche per trovare nuove terapie e vaccini, stanno provando a capire se e come il patogeno, che è un virus a rna, abbia subito o stia subendo delle mutazioni. Già perché nella sua replicazione subisce delle variazioni, anche piccole, che possono accumularsi ed essere più o meno significative. E ad oggi non risultano mutazioni rilevanti verso forme più aggressive e virulente. Ecco un punto nelle ultime ricerche su Covid-19. Il virus ... Leggi su wired La casa di carta 4 - Miguel Herrán (Rio) : ecco quanto è cambiato (FOTO)

Il virus è diverso nei vari continenti Uno studio condotto da ricercatori italiani e statunitensi, fra cui un gruppo dell’Elettra Sincrotrone di Trieste, dell’università di Trieste e del Campus ...

Il virus è diverso nei vari continenti Uno studio condotto da ricercatori italiani e statunitensi, fra cui un gruppo dell’Elettra Sincrotrone di Trieste, dell’università di Trieste e del Campus ...