"Quante migliaia di morti serviranno per dire basta?". Becchi contro Conte, altro che lockdown (Di mercoledì 15 aprile 2020) Vede i dati del bollettino della Protezione civile, Paolo Becchi, e allarga sconsolato le braccia (virtualmente) su Twitter. "Aumentano al Nord i contagiati e anche i morti - scrive l'editorialista di Libero -. È evidente che il 'tutti a casa' non funziona". Servono altre risposte, isolamento, quarantena e lockdown a parte. E non può bastare nemmeno colpevolizzare chi a Milano e in Lombardia continua a lasciare casa, fondamentalmente per lavoro, visto che supermercati e farmacie non si sono altri negozi aperti e le passeggiate sono vietate. "Ma nessuno avanza dubbi sugli errori di questo governo - punta il dito Becchi -. Nessuno propone soluzioni alternative. Quante migliaia di morti dovremo avere ancora fino a che qualcuno dica: ora basta??!!".

