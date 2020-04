Quando Juventus-Inter venne sospesa per il troppo pubblico | le proteste | il ricorso e il

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il 16 aprile 1961 è una data storica per quanto accade a Torino e soprattutto, per quello che provocherà da lì a poco. Era in programma, con i bianconeri a +4 sui nerazzurri di Helenio Herrera. L’attesa è tale che ilaccorre in massa al Comunale. Un numero ben più alto rispetto alla capienza dell’impianto. Molti tifosi si accomodano lungo la pista di atletica ed un paio, secondo i racconti dell’epoca, sulla panchina di Herrera. L’arbitro Gambarotta fa iniziare la partita ma la sospende al 31′. Il regolamento in tal caso è molto chiaro: partita vinta a tavolino dalla squadra ospite, ovvero 0-2 (all’epoca) per l’. Ma il 3 giugno, quasi a fine campionato, viene accettato ildellae si decide così per la ripetizione del match il 10 giugno, a ...