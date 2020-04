Qualificazioni Europeo femminile | Italia-Danimarca il 27 ottobre

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020): l’scenderà in campo il 27contro la. Il 1 dicembre il ritorno Novità importanti in vista del prossimodi calcio. La Federcalcio danese ha annunciato sul proprio sito le nuove date delle gare di qualificazione. L’giocherà contro lail 27in casa mentre il 1 dicembre in terra danese. Le due gare potrebbero valere il primo posto nel girone e la qualificazione diretta al torneo che si terrà in Inghilterra nel 2022. Leggi su Calcionews24.com