Qualcuno ha pensato a come fare rimbalzare l’economia?

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Due mesi fa, l’austerità degli anni ’10 era già alle spalle, ma nessuno si sarebbe mai azzardato a proporre diliberamente ulteriore debito. La magia l’ha fatta un virus malefico. Il mondo si prepara, dunque, a vedere entrare in scena varie decine di migliaia di miliardi di nuova spesa in deficit.Grandi spese in deficit – quindi l’accumulazione di ingenti debiti – sono spesso state accettate dalla storia perché si riteneva che, per sostenere una guerra, per esempio, non fosse immorale spalmarne il peso economico su più generazioni.Tra gli anni subito prima e subito dopo la Prima Guerra Mondiale, il debito pubblico italiano passava dal 80% del PIL al 160%. Il debito però riscendeva velocemente intorno al 80% e, infatti tra il 1938 e il 1943 faceva di nuovo un balzo dal 70% al 100-105%. Nel primo caso, ...