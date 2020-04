Putin alza la guardia | Qui va sempre peggio I timori per il possibile collasso degli

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Manuela Gatti La situazione non è più "sotto controllo". Ma il presidente annuncia "scenari difficili e straordinari". Restrizioni rigide a Mosca. Cala il consenso dello Zar Cambio di narrazione: da situazione «sotto controllo» a «scenari difficili e straordinari», dall'invio di medici all'estero (come in Italia, dove il governo russo ha detto ieri di essere venuto «su richiesta diretta» del presidente del Consiglio Giuseppe Conte) al timore che il proprio sistema sanitario collassi. La Russia sta prendendo atto delle dimensioni che l'epidemia di coronavirus ha anche all'interno dei suoi confini. I numeri ufficiali, sebbene contenuti rispetto a quelli registrati altrove, sono in continua crescita - ieri i nuovi contagiati sono stati 2.774, portando il totale a circa 21mila positivi e 170 deceduti - e secondo il presidente ...

Il settimo anno cade il settimo velo di Salomè, ma non esiste imperatore, non esiste chi sappia alzare la spada e recidere il collo di Giovanni ... Per caso vi è venuto in mente Putin? La genesi del ...Lussuria nella nuova Babilonia, per sette anni. Il settimo anno cade il settimo velo di Salomè, ma non esiste imperatore, non esiste chi sappia alzare la spada e recidere il collo di Giovanni. Il ...