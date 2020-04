Pupo dopo il Grande Fratello Vip sbotta | “È una grandissima caz*ata”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020) GF Vip,sul coronavirus confessa: “Tutto questo buonismo è unacaz*ata” IlVip è ormai terminato da una settimana. Tuttavia i suoi protagonisti pare davvero non abbiano la minima intenzione di far perdere le loro tracce, anzi. E oggi l’opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini,, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, svelando ai numerosi lettori come sta passando questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus in corso. E in questa occasione l’uomo,aver rassicurato tutti di star assolutamente bene, ha anche criticato duramente un certo buonismo fatto di slogan, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Tutto questo buonismo, questo ‘ne usciremo migliori’, è una...