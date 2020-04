Proprio non me ne fr*** Terremoto ad Amici | Nicola insulta ancora la Celentano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) No,i Gorodiskii non si èdato un calmata. Il concorrente dell'ultima edizione didi Maria De Filippi, infatti, è tornato ad attaccare Alessandra, protagonista del talent di Canale 5. Lo ha fatto sui social, dove dopo aver ringraziato i suoi fan per una serie di messaggi che aveva ricevuto,i torna a brandire l'ascia di guerra. Prima ha spiegato di non ballare per essere perfetto o per piacere alle persone, aggiungendo "come la". Nel dettaglio, ha affermato: "Infatti non è che sono irrispettoso manon me nedi quello che dice lei, non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente come tutti gli insegnanti che ho avuto per fortuna. Io – ha poi aggiunto ricordando i suoi professori – non sarei quello che sono adesso senza tutti i miei Maestri che adoro e a cui ...