Il sito per fare la richiesta del Prestito garantito al 100% dallo stato ieri è andato in crash, ma il ministro dell'Economia assicura che da lunedì cominceranno i pagamenti. Dopo le problematiche legate alla domanda d'indennità sul sito dell'Inps ed al ritardo dei pagamenti, ieri il sito sul quale fare la richiesta dei 25mila euro … L'articolo Prestito alle imprese, il ministro Gualtieri assicura: "Lunedì le erogazioni" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

