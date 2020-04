Pordenone, bambino di 5 anni scappa di casa per andare dalla sua mamma, un medico impegnato contro il Covid-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vicenda è accaduta a Pordenone, provincia omonima, nel Friuli Venezia Giulia. Un bambino di 5 anni è scappato di casa, dopo essere stato sgridato dai suoi nonni ed ha tentato di fare l’autostop. Ha fermato un automobilista, per dirgli che era un mese che non vedeva la sua mamma e che voleva soltanto di riabbracciarla. Una scena che farebbe sciogliere il cuore di chiunque. La mamma di questo bambino di 5 anni lavora in una struttura sanitaria di Trieste e poiché si ritrova a combattere contro questa emergenza sanitaria, per tutelare la sua famiglia e non esporla a rischio di contagio coronavirus, ha deciso di lasciare suo figlio con i nonni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza, che non appena hanno capito cosa era appena accaduto, hanno riaccompagnato il bambino dai suoi nonni. Sono stati proprio gli uomini ... Leggi su bigodino (Di mercoledì 15 aprile 2020) La vicenda è accaduta a, provincia omonima, nel Friuli Venezia Giulia. Undi 5to di, dopo essere stato sgridato dai suoi nonni ed ha tentato di fare l’autostop. Ha fermato un automobilista, per dirgli che era un mese che non vedeva la suae che voleva soltanto di riabbracciarla. Una scena che farebbe sciogliere il cuore di chiunque. Ladi questodi 5lavora in una struttura sanitaria di Trieste e poiché si ritrova a combattere contro questa emergenza sanitaria, per tutelare la sua famiglia e non esporla a rischio di contagio coronavirus, ha deciso di lasciare suo figlio con i nonni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Fiamme Gialle, la Guardia di Finanza, che non appena hanno capito cosa era appena accaduto, hanno riaccompagnato ildai suoi nonni. Sono stati proprio gli uomini ...

