PIEMONTE TERZA REGIONE PER CASI E MORTI CORONAVIRUS/ Cirio “Epidemia iniziata tardi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) PIEMONTE TERZA REGIONE per CASI e MORTI CORONAVIRUS. Secondo il presidente Alberto Cirio, questa coda di covid-19 la si deve ad un arrivo tardivo del virus rispetto ad altre regioni Leggi su ilsussidiario Piemonte terza regione per casi e morti Coronavirus/ Contagi domestici e nodo tamponi

Coronavirus - a Cremona la terza vittima. Scuole e università chiuse in Piemonte - Veneto - Lombardia ed Emilia-Romagna (Di mercoledì 15 aprile 2020)per. Secondo il presidente Alberto, questa coda di covid-19 la si deve ad un arrivo tardivo del virus rispetto ad altre regioni

AlviseAndolina : @EL801X Con Zaia. Ma serve pensarci? Davvero? P.s.: l'Emilia Romagna, per contagi, è terza. Secondo il Piemonte. - tiziana_campa : RT @BEPPESARNO: ...IL DISASTROSO MODELLO #PIEMONTE dove un incapace presidente sta facendo ammalare tutti i piemontesi di #coronavirus perc… - labaudins : RT @Alby_372: #CommissariateLaLombardia ma non dimenticatevi del #Piemonte. Terza regione per contagi e settima per tamponi fatti. Dopo 5… - Alby_372 : #CommissariateLaLombardia ma non dimenticatevi del #Piemonte. Terza regione per contagi e settima per tamponi fatt… - Veronic14899590 : RT @BEPPESARNO: ...IL DISASTROSO MODELLO #PIEMONTE dove un incapace presidente sta facendo ammalare tutti i piemontesi di #coronavirus perc… -