Philip Treacy, lo stilista di cappelli amato da Kate Middleton firma le visiere anti Covid-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Philip Treacy è il cappellaio più amato da Kate Middleton e Lady Gaga e, in piena emergenza Coronavirus, ha deciso di non rimanere con le mani in mano. Nelle prossime settimane lascerà da parte gli iconici copricapo-scultura e produrrà solo visiere anti Covid-19. Leggi su fanpage (Di mercoledì 15 aprile 2020)è il cappellaio piùdae Lady Gaga e, in piena emergenza Coronavirus, ha deciso di non rimanere con le mani in mano. Nelle prossime settimane lascerà da parte gli iconici copricapo-scultura e produrrà soloCovid-19.

Le Visiere Anti-covid 19 di Philip Treacy, cappellaio vip, il preferito di Kate Middleton & co

Soprattutto Camilla e Kate ma vanno pazze per i suoi cappelli anche le figlie di Andrea e star con Lady Gaga. Philip Treacy con Lady Gaga Treacy non ci ha pensato due volte ad aiutare la Gran Bretagna ...

