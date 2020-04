Pezzella: «sono stato contagiato giocando, in Italia hanno fermato tardi il campionato» (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Non sono mai andato al supermercato o altri posti pubblici perché per settimane avevo evitato luoghi del genere; rendetevi conto, vivevo allenandomi e andando a casa, quindi mi sono contagiato lavorando con la squadra tra hotel, treni e altro”. German Pezzella è guarito. Ma la paura non gli è passata. Perché per il capitano della Fiorentina le vie del contagio sono infinite. Hai voglia a dire che i calciatori fanno una vita diversa con più controlli. Lui si è ammalato tra campo e trasferte, al massimo in hotel o nello spogliatoio. “E poi non è detto che chi è guarito sia immune”. “sono stato contagiato all’interno del club, non c’è altro modo”, dice a Continental Radio. “Qui in Italia hanno fermato il campionato quando ormai la situazione del virus era già ... Leggi su ilnapolista Pezzella : «Quando mi hanno detto che ero positivo mi sono fatto mille domande»

Coronavirus - German Pezzella/ "Sono guarito - non vedo l'ora di giocare"

Fiorentina : Cutrone - Pezzella e Vlahovic sono guariti (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Nonmai andato al supermercato o altri posti pubblici perché per settimane avevo evitato luoghi del genere; rendetevi conto, vivevo allenandomi e andando a casa, quindi milavorando con la squadra tra hotel, treni e altro”. Germanè guarito. Ma la paura non gli è passata. Perché per il capitano della Fiorentina le vie del contagioinfinite. Hai voglia a dire che i calciatori fanno una vita diversa con più controlli. Lui si è ammalato tra campo e trasferte, al massimo in hotel o nello spogliatoio. “E poi non è detto che chi è guarito sia immune”. “all’interno del club, non c’è altro modo”, dice a Continental Radio. “Qui inilquando ormai la situazione del virus era già ...

napolista : Pezzella: «sono stato contagiato giocando, in Italia hanno fermato tardi il campionato» Il capitano della Fiorenti… - GoalItalia : Pezzella racconta: 'Ho paura che i sintomi possano tornare' - pezzella_l : RT @RafAuriemma: Lo sai che può capitare. Poi quando succede che se ne va un tuo grande collega, un coetaneo, un signore come ne sono rimas… - pezzella_l : RT @GiancarloDeRisi: Costerà 1 milione di€ per 15gg la quarantena dei 156 migranti della #AlanKurdi. Soldi nostri, che la #ProtezioneCivile… - pezzella_l : RT @rusembitaly: ?????????? Ad oggi gli specialisti russi hanno sanificato in stretta collaborazione con i colleghi italiani 59 RSA in 55 local… -