Perotti | «Che paura quel rigore nel derby» – VIDEO

Diego Perotti ha parlato ai microfoni di DAZN del rigore tirato e segnato contro la Lazio. Le parole dell'argentino In una lunga intervista ai microfoni di DAZN, Diego Perotti ricorda il rigore calciato contro la Lazio nel dicembre del 2017. «Non so se è paura, ma ovviamente quando ho calciato il rigore all'Olimpico nel derby sul risultato di 0-0 nel secondo tempo. Ho battuto camminando, il portiere non ha fatto una mossa evidente ma io ho battuto bene, è andata angolata ed è servita a sbloccare la partita che poi abbiamo vinto».

