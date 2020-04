Perché non sarà l' Italia a scoprire il vaccino per il Covid-19

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (A cura del prof. Guido Forni, immunologo, socio linceo)Inoculando in un bambino di otto anni il liquido delle pustole del vaiolo delle mucche, il 14 Maggio del 1796 il Dr. Edward Jenner ha inventato la vaccinazione contro il vaiolo. Ma come ha fatto Jenner a verificare che ilproteggesse davvero? Beh, gli immunologi sono sempre un po’imbarazzati nel raccontarlo; sei settimane dopo averlo vaccinato, Jenner ha inoculato nel bambino il vaiolo umano. Il bambino non si è ammalato. Per essere più sicuro, Jenner gli ha ri-inoculato il vaiolo per altre venti volte, e sempre il bambino non si è ammalato. In questo modo un po’ inquietante è stata inventata la vaccinazione, una biotecnologia medica che ha portato all’eradicazione del vaiolo dalla faccia della terra e alla quasi totale scomparsa molte altre malattie infettive.E ...