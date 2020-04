Per Conte "non ha senso dividere l'Italia sul Mes" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo lo scontro interno alla maggioranza, sul ricorso al fondo Salva-stati Mes, che ha visto i pentastellati accusare il Pd di "mettere in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio", Giuseppe Conte interviene per frenare le polemiche, spiegando che al momento un dibattito divisivo sul tema è insensato, soprattutto perché le condizionalità, sulle quali al momento infuria il dibattito, non sono ancora note, il che rende ideologico qualsiasi discussione in materia. No a rigide contrapposizioni tra tifoserie" "Sul Mes sta lievitando un dibattito che rischia di dividere l'intera Italia secondo opposte tifoserie e rigide contrapposizioni", scrive il presidente del Consiglio in un post su Facebook. "La mia posizione è stata molto chiara sin dall'inizio", aggiunge Conte. "Ad alcuni miei omologhi che, a fronte di questa ... Leggi su agi Per Conte sul Mes si rischia "un dibattito tra tifoserie"

