Per Al Bano vita da contadino a Cellino tra la preghiera e la forza ritrovata nei piccoli gesti lancia un messaggio di speranza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come si cambia! Dai viaggi in giro per il mondo senza stare mai fermo alla reclusione forzata che però ad Al Bano non dispiace affatto. E del resto con una tenuta come quella che il cantante ha nella sua Cellino San Marco, non è difficile pensare che la vita da contadino sia tutto quello che si possa desiderare in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. “Torno a fare il contadino” dice Al Bano fiero nella sua intervista per la rivista Chi. Oggi la cover è tutta sua e l’invidia di migliaia di italiani che vorrebbero certamente essere al suo posto, è grande! AL Bano IN QUARANTENA A Cellino SAN MARCO: TORNO A FARE IL contadino “Da quando ho cominciato la carriera di cantante, più di 50 anni fa, non ho più smesso di girare il mondo. Cellino era una parentesi felice tra i viaggi e i ... Leggi su ultimenotizieflash Sorpresa al Policlinico di Bari : arriva Al Bano e canta ‘Felicità’ al personale medico-sanitario| VIDEO

Albano Carrisi sorpresa canta per i medici all’ospedale di Bari per il Codiv-19 | Video

Fanno la spesa al supermercato - ma rubano la metà dei prodotti : arrestati (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come si cambia! Dai viaggi in giro per il mondo senza stare mai fermo alla reclusioneta che però ad Alnon dispiace affatto. E del resto con una tenuta come quella che il cantante ha nella suaSan Marco, non è difficile pensare che ladasia tutto quello che si possa desiderare in un momento complicato come quello che stiamo vivendo. “Torno a fare il” dice Alfiero nella sua intervista per la rivista Chi. Oggi la cover è tutta sua e l’invidia di migliaia di italiani che vorrebbero certamente essere al suo posto, è grande! ALIN QUARANTENA ASAN MARCO: TORNO A FARE IL“Da quando ho cominciato la carriera di cantante, più di 50 anni fa, non ho più smesso di girare il mondo.era una parentesi felice tra i viaggi e i ...

agorarai : Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubbl… - lm6sei : RT @agorarai: Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sull… - ramses09975976 : RT @agorarai: Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sull… - FabDiBlasi : Al Bano canta 'felicità' davanti al policlinico per i malati. Io il bicchiere di vino con il panino glielo avrei ti… - Fds1988 : RT @agorarai: Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Bano Coronavirus Bari, sorpresa Al Bano: canta “Felicità” sotto le finestre del policlinico di Bari per medici e pazienti Il Messaggero Coronavirus, Casini (ALI Toscana): “Uno ‘sblocca-scuole’ per riaprire subito i cantieri fermati dal virus”

LUCCA – Un piano straordinario per l’edilizia scolastica, uno “sblocca-scuole” per riaprire fin da ... A proporlo è il presidente di ALI Toscana Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, con la ...

Al Bano, confessione su Amici: “Come guardare un lago prosciugato”

Albano Carrisi preoccupato per il coronavirus: “È un nemico invisibile” Nell’intervista telefonica concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Al Bano non ha nascosto la sua preoccupazione ...

LUCCA – Un piano straordinario per l’edilizia scolastica, uno “sblocca-scuole” per riaprire fin da ... A proporlo è il presidente di ALI Toscana Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, con la ...Albano Carrisi preoccupato per il coronavirus: “È un nemico invisibile” Nell’intervista telefonica concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Al Bano non ha nascosto la sua preoccupazione ...