Pechino Express | Nicole Rossi | Abbiamo vinto tutti

Enzo_Miccio : Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Gra… - trash_italiano : Le collegiali hanno vinto l'ottava edizione di Pechino Express - Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - svevabaccanelli : RT @atarvssia: MA SE CREASSIMO UN PECHINO EXPRESS ONLINE IN CUI CREIAMO DEI PROFILI FORMANDO DELLE COPPIE CHE DEVONO SUPERARE DELLE PROVE??… - tnxkia : RT @Ri_Ghetto: Pechino Express chiude con l’11,5% di share e più di 3mln di telespettatori. Lo scorso anno la finale aveva fatto il 6,3% e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Express

Non essendo un volto noto, la wedding planner di Pechino Express Carolina non ha una pagina Wikipedia, così come non è pervenuto un blog personale o un sito. Approfittiamo di Pechino Express… Leggi ...Jennifer Poni, vincitrice dell'ultima edizione di 'Pechino Express' con Nicole Rossi, ha commentato, poche ore fa, l'intero percorso in Oriente. Ecco le prime parole dopo la vittoria affidate ad ...