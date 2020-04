Pechino Express | Costantino tifava Enzo Miccio e i Wedding Planner | “Ha conquistato il

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il conduttore diDella Gherardesca, si sbilancia in occasione della finale del docu-reality e dopo avere assegnato la vittoria alle Collegiali, ammette la sua preferenza per i, finiti al secondo posto: “Le Collegiali hannola vittoria mahail mio cuore”.

Enzo_Miccio : Mi hanno insegnato che si può perdere con onore... grazie davvero a tutti siete stati travolgenti e speciali. Gra… - trash_italiano : Le collegiali hanno vinto l'ottava edizione di Pechino Express - Raiofficialnews : Le #Collegiali, le #Top e i #WeddingPlanner raggiungono Seoul, dopo un viaggio lungo 7000 km, attraverso tre stagio… - Pricklysweet_ : RT @atarvssia: RAGA FACCIAMO UNA COLLETTA E ORGANIZZIAMO UN PECHINO EXPRESS SENZA TELECAMERE E VOLIAMO TUTTI IN COREA DEL SUD CHI VUOLE PAR… - Everglow97_ : RT @trashloger: Io ho seriamente bisogno di fare un viaggio come quello di Pechino Express penso che sia uno di quei viaggi che ti cambiano… -

Contro ogni pronostico, Le Collegiali sono le vincitrici di Pechino Express 2020. Nicole Rossi e Jennifer Poni, infatti sono state le più veloci a raggiungere il traguardo dell'ultima tappa dell ...Enzo Miccio, in coppia con Carolina Gianuzzi per i Wedding Planner a Pechino Express, non è riuscito a conquistare la vittoria contro ogni pronostico. A portare a casa il titolo di vincitrici nel ...