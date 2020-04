Paraguay | donna dichiarata morta si risveglia poco prima del funerale

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sidel: incredibile quanto accaduto in queste ore a Coronel Oviedo. Incredibile quanto accaduto in queste ore a Coronel Oviedo, capoluogo del dipartimento di Caaguazú in. Unasi sarebbe infattitadel, lasciando tutti i familiari e le altre persone … L'articolosidelproviene da www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Paraguay donna

Il Messaggero

in Paraguay, non ce l’aveva fatta. Secondo i dottori era stata stroncata dal cancro alle ovaie. La notizia ha devastato la famiglia che non si attendeva un epilogo così accelerato. In realtà, mentre i ...La corsa in ospedale, le speranze che si riducevano al lumicino di ora in ora e poi il triste annuncio dei medici: Gladys Rodríguez Duarte, 50enne di Coronel Oviedo, in Paraguay, non ...