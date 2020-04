Oroscopo oggi e domani Paolo Fox: le previsioni del 15 e 16 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oroscopo oggi e domani di Paolo Fox: le previsioni del 15 e 16 aprile Tratto dallo Stellare di DiPiù, l’Oroscopo di Paolo Fox del giorno e di domani (15-16 aprile) partendo come sempre con i primi quattro segni zodiacali. ARIETE: situazione astrologica che torna attiva dopo giorni pesanti. Le coppie di lunga data devono risolvere un problema. Recupero sul lavoro. domani bene le stelle, saranno confortanti. Meglio evitare spiacevoli scontri specialmente in campo familiare. TORO: oggi sono tendenti all’ira. Poca voglia di fare dal punto di vista professionale. domani ancora un po’ di stanchezza al mattino. Non è da escludere una proposta lavorativa nuova, nonostante il periodo anomalo. GEMELLI: Luna favorevole. Entro venerdì devono cercare di vivere una bella emozione. domani sarà una giornata ricca di emozioni. Favoriti i legami ... Leggi su lanostratv Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia - Scorpione - Sagittario - Capricorno - Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2020

