Oroscopo Branko del giorno | 15 aprile 2020 | le previsioni di oggi

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020)di(mercoledì 15):del, segno per segno Anche per, 15, ledell’didelle riprendiamo dal suo libro dal titolo “, calendario astrologico”, nel quale è presente lo zodiaco di tutto l’anno: noi ci limitiamo, però, a riportare solo piccole indicazioni relative, appunto, all’didi, mercoledì 15. Iniziamo dai primi quattro segni, ossia Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, dei quali parliamo in questo primo paragrafo. Dei rimanenti otto segni zodiacali ne parliamo invece nel secondo e nel terzo paragrafo. ARIETE:è bene guardarsi attorno, suggerisce l’astrologo; TORO: quella disarà una serata strana; GEMELLI: per qualcuno potrebbero arrivare nuove opportunità; CANCRO: ...