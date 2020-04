Oppo Ace2, foto e caratteristiche del nuovo smartphone con ricarica wireless ultra rapida (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come promesso, Oppo ha da poco annunciato il suo nuovo smartphone top di gamma Ace2, primo dispositivo a supportare la ricarica wireless super rapida da 40 W grazie alla speciale basetta di ricarica, appositamente sviluppata per questo modello e annunciata contestualmente dal produttore cinese. Le prestazioni della batteria però non sono gli unici tratti salienti di questo smartphone, che offre una scheda tecnica da vero top di gamma. L’Ace2 infatti è basato su processore Quacomm Snapdragon 865, soluzione di fascia alta di ultima generazione, abbinato a 8 o 12 GB di RAM e a 128 o 256 GB di memoria interna, a seconda dell’allestimento. Il display fa uso di un ampio pannello OLED da 6,55 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e refresh rate da ben 90 Hz, che dovrebbe essere particolarmente adatto per un impiego videoludico. La fotocamera frontale da 16 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Come promesso,ha da poco annunciato il suotop di gamma, primo dispositivo a supportare lasuperda 40 W grazie alla speciale basetta di, appositamente sviluppata per questo modello e annunciata contestualmente dal produttore cinese. Le prestazioni della batteria però non sono gli unici tratti salienti di questo, che offre una scheda tecnica da vero top di gamma. L’infatti è basato su processore Quacomm Snapdragon 865, soluzione di fascia alta di ultima generazione, abbinato a 8 o 12 GB di RAM e a 128 o 256 GB di memoria interna, a seconda dell’allestimento. Il display fa uso di un ampio pannello OLED da 6,55 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e refresh rate da ben 90 Hz, che dovrebbe essere particolarmente adatto per un impiego videoludico. Lacamera frontale da 16 ...

infoitscienza : Oppo Ace2 si separa dalla serie Reno e inaugura una nuova famiglia di dispositivi: ecco perché - HDblog : RT @HDblog: Oppo: il nuovo Ace2 si separa dalla serie Reno per coprire la fascia medio-alta - yugatech : OPPO Ace2 vs Xiaomi Mi 10 Pro 5G specs comparison -- - oppotoday : ??[NEWS] #OPPO #Ace2 domina la classifica nel test di fluidità di AnTuTu #OppoAce2 #OppoAce2 #OppoAce2Antutu ??… - frmobilepk : Oppo Ace2 vs Xiaomi Mi 10 Pro 5G -