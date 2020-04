Opera Ascierto battuta a 14mila euro | la compra un napoletano

Leggi su anteprima24

Napoli – Chiusa l'asta per l'realizzata dallo street artist Jorit che ritrae il medicoPaolo. Se la aggiudica pere 400Mario Morra,che lavora nel settore del turismo. I soldi andranno in beneficenza: metà sono già stati versati all'ospedale Pascale e l'altra parte andrà alla Lombardia, regione messa in ginocchio dal Covid-19. "Ad acquistarla una persona che si occupa di turismo – ha commentato Jorit – un settore come altri duramente colpiti da quest'emergenza che oltre ad essere sanitaria è anche economica e sociale. Un segno che nessuno si salva da solo: ne usciremo solo comportandoci come comunità".