One World Together At Home con Zucchero e Andrea Bocelli: come seguire dall’Italia (Di mercoledì 15 aprile 2020) One World Together At Home con Zucchero e Andrea Bocelli, oltre ai tanti artisti che vi prenderanno parte, sarà trasmesso il 18 aprile su scala mondiale e in multi piattaforma. In queste ore, sono state ufficializzate le rappresentanze italiane dell'evento che conterà su nomi giganteschi della musica internazionale, come Stevie Wonder. Il live da casa degli artisti coinvolti nel progetto sarà trasmesso anche in Italia ma anche nel resto del mondo. Gli orari saranno due, alle 2 ora italiana e alle 20, su queste piattaforme. Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia and Bell Media Sabato 18 Aprile alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, ... Leggi su optimagazine World War Z Game of the Year Edition in arrivo a maggio su PS4 - Xbox One - PC e in futuro anche su Switch

‘One world’ il mega concerto di Gaga con Taylor Swift e JLo : si unisce un altro cantante italiano – ecco come vedere lo show

World of Warcraft aggiungerà il supporto per l'Xbox Adaptive Controller con l'espansione Shadowlands (Di mercoledì 15 aprile 2020) OneAtcon, oltre ai tanti artisti che vi prenderanno parte, sarà trasmesso il 18 aprile su scala mondiale e in multi piattaforma. In queste ore, sono state ufficializzate le rappresentanze italiane dell'evento che conterà su nomi giganteschi della musica internazionale,Stevie Wonder. Il live da casa degli artisti coinvolti nel progetto sarà trasmesso anche in Italia ma anche nel resto del mondo. Gli orari saranno due, alle 2 ora italiana e alle 20, su queste piattaforme. Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia and Bell Media Sabato 18 Aprile alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, ...

team_world : Anche Liam Payne, Niall Horan, Taylor Swift e Billie Eilish tra i tantissimi protagonisti del concerto virtuale più… - RadioItalia : .@AndreaBocelli e @ZuccheroSugar nel cast di One World: Together at Home, evento mondiale in favore dell'Organizza… - ZuccheroSugar : One world: #togetherathome Anche Zucchero Sabato 18/4 insieme a @ladygaga, @eltonofficial, @PaulMcCartney,… - shylhiam : RT @infinitedior: caffè florian - the oldest cafè in the world (1720) - in venice on piazza san marco - one of the city's symbols - was vis… - ___LaCuuP : RT @LiveNationIT: Chris Martin, Billie Eilish, Pharrell Williams e tantissime altre figure della musica e dell'intrattenimento unite per On… -