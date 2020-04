Oms | Italia fanalino di coda nelle vaccinazioni a operatori sanitari

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’è il paese europeo con “il tasso più inferiore di vaccinati” per l’influenza “tra gli”. Lo ha ricordato il vicedirettore dell’Oms Ranieri Guerra parlando di un “malcostume che va emendato e corretto”. L’della ‘sanità eccellente’ ha un triste record: è il paese europeo con “il tasso più inferiore di vaccinati” per … L'articolo Oms:diproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Trump blocca fondi all’Oms: «Suoi errori sono costati vite umane» - Corriere : Trump blocca i fondi all’Oms: «Errori sono costati vite umane» - SkyTG24 : Coronavirus, Trump sospende i finanziamenti all'Oms. DIRETTA - Mane21637354 : @msn_italia Trump fa bene perché l'OMS è corrottissima e finanziata da Bill Gates che rilascerà il vaccino fra poco… - freremma : RT @TitolareList: ??Le tre ondate del coronavirus. Contagio, lockdown, economia. Il Fondo monetario: l'Italia pagherà la crisi più di tutti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms Italia

Complessivamente 165.155 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora ... Degli oltre un milione e centomila tamponi, circa 544mila sono stati effettuati in Lombardia, ...L’Italia è il paese europeo con “il tasso più inferiore di vaccinati” per l’influenza “tra gli operatori sanitari”. Lo ha ricordato il vicedirettore dell’Oms Ranieri Guerra parlando di un “malcostume ...