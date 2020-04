Omceo | termoscanner per uffici | centro commerciali e metro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Stiamo gia’ lavorando per la fase due perche’ non dobbiamo trovarci impreparati. Nel Lazio siamo stati abbastanza previdenti e voglio ricordare che, dopo i primi due casi della coppia di di cinesi che alloggiava in un albergo aldi Roma, e’ stato immediatamente messo in moto un meccanismo che ci ha permesso di controllare la situazione. Ora quindi bene la sperimentazione alla stazione Termini con iper misurare la temperatura corporea ai viaggiatori che salgono e scendono dal treno, anche con l’attivazione di un ambulatorio dove ci sono medici dell’Ordine pronti a fare un eventuale triage. Ma servirannoanche davanti allepolitane, ai centrie aglipubblici, in maniera tale da limitare il piu’ possibile i contagi nella fase due”. Lo ha detto il presidente ...