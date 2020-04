Olimpiadi Montreal 1976 | il medagliere e tutti i podi azzurri Solo due ori per l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) I Giochi della ventunesima Olimpiade si tengono a, in Canada, nel, ed iniziano il 17 luglio per terminare l’1 agosto. L’Italia vi prende parte con una delegazione di 212 atleti, 185 uomini e 27 donne, in 20 discipline, e coglie 13, con 2 ori, 7 argenti e 4 bronzi, piazzandosi al quattordicesimo posto nelgenerale. Il portabandiera è Klaus Dibiasi. Proprio il portabandiera azzurro conquista uno dei due ori: nei tuffi Klaus Dibiasi vince nella piattaforma da 10 metri, mentre Giorgio Cagnotto è d’argento nel trampolino da tre metri. L’altro oro azzurro arriva dalla scherma, dato che Fabio Dal Zotto trionfa nel fioretto individuale maschile. Italia d’argento con Maria Consolata Collino nel fioretto individuale femminile e nelle prove a squadra del fioretto e della sciabola maschili. Nell’atletica ...