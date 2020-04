Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: ok della Camera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oggi è arrivato l'ok da parte della Camera al decreto che ha in sè anche la manovra per i giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina: "Una soddisfazione unica" ha detto il Ministro Spadafora: "Ringrazio anche l'opposizione per l'appoggio dato, è un messaggio di speranza e unità per tutta l'Italia". Leggi su fanpage La Camera ha approvato il decreto per le Olimpiadi invernali

L'Italia è grande : Erika Lechner - il primo oro azzurro femminile alle Olimpiadi Invernali. Una gara in cui successe di tutto

