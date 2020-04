Oggi pagamento 600 euro per 1,8 milioni di lavoratore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oggi 15 aprile saranno in pagamento i bonus di 600 euro per oltre 1.800.000 lavoratori, l`11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli. "È un segnale importante e concreto che diamo a chi Oggi, a causa dell`emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà - dichiara il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo - ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche". "Uno sforzo enorme da parte dell`Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie. A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine" aggiunge il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Leggi su ilfogliettone Palermo. Stop al pagamento di affitti degli alloggi popolari per 6 mesi

Pensioni - oggi pagamento dalla lettera C alla lettera D (in qualsiasi ufficio postale)

