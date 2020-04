Nuovi problemi antenne Iliad: chiesto blocco a San Benedetto del Tronto (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non se la passa ancora bene Iliad per quanto riguarda l'installazione delle antenne proprietarie. Come sappiamo, il quarto gestore telefonico nazionale sta incontrando qualche difficoltà nell'implementazione del proprio apparato, dovendosi spesso scontrare con le opinioni divergenti dei cittadini locali, preoccupati per la salute pubblica. Come riportato da 'mondomobileweb.it', l'opposizione questa volta arriva dal Comitato Ambiente e Salute di San Benedetto del Tronto, che ha chiesto di attenzionare la prossima installazione di una stazione radio base nei pressi di una scuola, più precisamente nel quartiere Agraria del Comune, ad un'altezza di circa 30 metri ed nell'ambito di un'area privata. C'è da dire che Iliad, dal canto suo, ha ricevuto una regolare concessione edilizia all'inizio dell'anno, e che in zona sono già presenti altri due impianti. ... Leggi su optimagazine Tutti i problemi all'intestino : ecco i nuovi sintomi del coronavirus

Instagram Down - nuovi problemi ed errori per il social network : l’app non funziona

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 marzo 2020 : Gabriella in lacrime. Nuovi problemi per la stilista (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non se la passa ancora beneper quanto riguarda l'installazione delleproprietarie. Come sappiamo, il quarto gestore telefonico nazionale sta incontrando qualche difficoltà nell'implementazione del proprio apparato, dovendosi spesso scontrare con le opinioni divergenti dei cittadini locali, preoccupati per la salute pubblica. Come riportato da 'mondomobileweb.it', l'opposizione questa volta arriva dal Comitato Ambiente e Salute di Sandel, che hadi attenzionare la prossima installazione di una stazione radio base nei pressi di una scuola, più precisamente nel quartiere Agraria del Comune, ad un'altezza di circa 30 metri ed nell'ambito di un'area privata. C'è da dire che, dal canto suo, ha ricevuto una regolare concessione edilizia all'inizio dell'anno, e che in zona sono già presenti altri due impianti. ...

pcexpander : Nuovi problemi per #Zoom: hacker violano la app, credenziali sul #darkweb #CyberSecurity #Cybernews - venti4ore : Nuovi problemi per Zoom: hacker violano la app, credenziali sul dark web - AleSalvi12 : #Apollo13 Timeline: 1970/04/15 1:46 IT* (GET 077:33): Aggirata con successo la Luna, ma insorgono nuovi problemi - AleSalvi12 : RT @disinformatico: #Apollo13 1970/04/15 GET 077:33: Aggirata con successo la Luna, ma insorgono nuovi problemi - MatematicaOggi : Nuovi #esercizidigeometria sui #solididirotazione: problemi sul #cilindro, che si ottiene dalla rotazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi problemi Nuovi problemi per Zoom: hacker violano la app, credenziali sul dark web TGCOM Ci si ammala di Covid-19 anche in carcere: proposte urgenti del Centro Studi Borgogna

contenere i nuovi ingressi in carcere. Per il futuro, la crisi può aiutare a risolvere annosi problemi del sistema penitenziario italiano. Secondo il Garante Nazionale dei detenuti, la capienza degli ...

Coronavirus. Riaperture, la nuova mappa. È in arrivo il decreto per riaprire da lunedì. Moda ancora in bilico

In tempo per un nuovo incontro di Conte con i capidelegazione della maggioranza ... Giuseppe Conte vorrebbe annunciare il terzo consecutivo Dcpm della stagione Covid-19 entro sabato o domenica, ma i ...

contenere i nuovi ingressi in carcere. Per il futuro, la crisi può aiutare a risolvere annosi problemi del sistema penitenziario italiano. Secondo il Garante Nazionale dei detenuti, la capienza degli ...In tempo per un nuovo incontro di Conte con i capidelegazione della maggioranza ... Giuseppe Conte vorrebbe annunciare il terzo consecutivo Dcpm della stagione Covid-19 entro sabato o domenica, ma i ...