Norauto-Midas - Sanitizzazioni gratuite per auto mediche e pattuglie

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Riaprire e riportare gradualmente alla normale attività le officineoffrendo al personale sanitario e alle forze dellordine sia assistenza continua ai mezzi, sia un trattamento, in questo caso gratuito, di sanitizzazione dellabitacolo. Con una lettera inviata alle direzioni sanitarie degli ospedali e alla caserme, dal quartiere generale di Moncalieri (TO) il Gruppo francese operante da mezzo secolo nel sistema della grande distribuzione (più di 500 centri nel mondo e un giro d'affari di oltre 1.100 milioni di euro), ha inteso così ringraziare chi è impegnato in prima linea contro la pandemia. Oltre alle urgenze di carattere meccanico, nei punti di assistenza riattivati (vedere lelenco a fondo pagina), previa prenotazione è possibile beneficiare, come detto, di un trattamento igienizzante a base di ozono degli interni della vettura, ...