(Di mercoledì 15 aprile 2020). La bella notizia è arrivata neldel suoPierina Quagliatti, classe 1918, residente in Valle d’Aosta, è guarita dal. L’Usl ha anche comunicato la guarigione del nipotino Leonardo, di 2. “La guerra è stata peggio, racconta l’anziana, ma sono contenta di aver passato anche questa”. Pierina Quagliatti, classe 1918, è guarita dal. A dare la nella notizia è l’Usl della Valle d’Aosta, dove la nondi 102vive con la sua famiglia. Una bella notizia che è arrivata proprio neldeldi “” ea un’altra gioia per la sua famiglia: la guarigione anche del piccolo Leonardo, il nipotino di 2. La signora Pierina è residente nella frazione Nicolin a Saint-Christophe (piccolo centro alle ...

LimeMagazineU : Nonna Nina, 102 anni, guarisce dal coronavirus il giorno del suo compleanno insieme al nipotino… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Nonna Nina, 102 anni, guarisce dal virus nello stesso giorno del nipotino: «La guerra è stata peggio» - docst : RT @ilmessaggeroit: Nonna Nina, 102 anni, guarisce dal virus nello stesso giorno del nipotino: «La guerra è stata peggio» - michelecruscev : RT @ilmessaggeroit: Nonna Nina, 102 anni, guarisce dal virus nello stesso giorno del nipotino: «La guerra è stata peggio» - ilmessaggeroit : Nonna Nina, 102 anni, guarisce dal virus nello stesso giorno del nipotino: «La guerra è stata peggio» -

Ultime Notizie dalla rete : Nonna Nina

Aosta - Pierina Quagliatti, "nonna Nina", compie 102 anni. Ma i motivi per festeggiare sono anche altri. Oggi è arrivata infatti la conferma della guarigione dal coronavirus della signora e del suo ...Per "nonna Nina" non c'era modo migliore di festeggiare. In queste settimane la famiglia ha vissuto un vero e proprio dramma, 11 malati su 14, tutti isolati in casa, oltre a un grave lutto. E Pierina ...